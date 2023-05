Lakers halen voorhamer boven tegen titelverdediger Golden State

In de vorige match was Anthony Davis nog onzichtbaar, maar in de eigen Crypto Arena was hij terug zijn dominante zelve. Davis was goed voor 25 punten, 13 rebounds en 3 blocks. Ook LeBron James had een belangrijk aandeel in de zege met 21 punten.

Bij titelverdediger Golden State was het vizier van scherpschutter Stephen Curry en Klay Thompson niet goed afgesteld. Het duo sloot de wedstrijd af met respectievelijk 23 en 15 punten.

In de Eastern Conference speelde Miami, na eerst 0-1 achter te komen, haasje-over met New York. Een ruime 105-86-thuiszege resulteerde in een 2-1 voorsprong.

Jimmy Butler deed zijn bijnaam "Playoff Jimmy" nog maar eens alle eer aan met 28 punten. Bij de bezoekers waren 20 punten van sterspeler Jalen Brunson niet genoeg voor de zege.

Dinsdag proberen de Warriors en de Knicks de bordjes opnieuw gelijk te hangen in respectievelijk Los Angeles en Miami.