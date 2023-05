LeBron James bedankt Lonnie Walker IV: zijn 15 punten in slot bezorgen Lakers 3-1-voorsprong tegen Golden State

Niet LeBron James of Anthony Davis was de held bij de thuisploeg in de Crypto.com Arena, maar wel Lonnie Walker IV. Die maakte 15 punten en die vielen allemaal in het 4e quarter.



Zo dichtten de Lakers een kloof van 12 punten (65-77). LeBron James, die ook zijn duit in het zakje deed met 27 punten en 10 rebounds, wuifde na de match zijn 24-jarige ploegmaat alle lof toe. "Lonnie is de matchwinnaar, zonder hem winnen we niet."



De heldenrol van Walker was verrassend, in de vorige 3 confrontaties met de Warriors maakte hij maar 21 punten in het totaal. "Dit is het beste gevoel ooit", reageerde hij na de partij. "Ik ken mijn waarde en weet wat ik kan."



James en Walker - maar ook Anthony Davis met 23 punten en 15 rebounds – verknoeiden het wedstrijdplan van Stephen Curry, die graag Golden State weer alle play-offkansen wilde geven. Hij kwam tot een triple-double met 31 punten, 14 assists en 10 rebounds, maar miste ongewoon vaak op driepunters en op enkele cruciale momenten.



Woensdag kunnen de Lakers de klus klaren in San Francisco. Game 6 is weer in LA, Game 7 in San Francisco.