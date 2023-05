Geraint Thomas en Ineos verliezen "geheim wapen": "Tao was zo goed op dreef"

Elke dag in de Giro lijkt wel een bananenschil. In een bocht ging een vijftal renners van INEOS Grenadiers onderuit.

Bij hen ook de leider himself. "De renner van UAE (Alessandro Covi) viel, gelukkig landde ik op hem", vertelde Geraint Thomas in het flashinterview. "Het was een zachte landing. Ik ben oké."

"De ploegmaats achter mij hadden minder geluk. Tao Geoghegan Hart was zwaar geraakt. En ook Primoz Roglic was betrokken."

De nummer 3 ligt er dus uit. Ook Pavel Sivakov verloor 13'56". Hoe moet er nu tactisch bijgeschaafd worden?

"Tao is een erg groot verlies. Hij was sterk op dreef. Ik deed hier de interviews, hij zat gisteren al na 5 minuten rustig in de bus."

"Hij was ons geheim wapen. Of eigenlijk niet, want iedereen kon zien hoe goed hij in vorm was. Hij stond er erg goed voor."

"Het is jammer dat we hem zo verliezen. Hij was een troefkaart en kon deze Giro winnen."

Bij Primoz Roglic was er een flinke vleeswonde op zijn heup. "Dat zag er niet fraai uit, maar hij is een tough cookie", zei Thomas. Roglic: "Een douche en alles komt goed. Ik ben hier nog, hé."