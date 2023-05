Pascal Ackermann is een haartje sneller dan aanstormende Jonathan Milan in millimetersprint

clock 17:06 17 uur 06. Top 10: Ackermann Milan Cavendish Pedersen Oldani Albanese Mayrhofer Ballerini Consonni Marit Opvallende afwezige: Fernando Gaviria, die zijn ploegmaats bijna heel de dag aan het werk zette. . Top 10: Ackermann Milan Cavendish Pedersen Oldani Albanese Mayrhofer Ballerini Consonni Marit

Opvallende afwezige: Fernando Gaviria, die zijn ploegmaats bijna heel de dag aan het werk zette.

clock 17:04 17 uur 04. Zo verliep de sprint. Pedersen werd perfect gebracht, maar kwam misschien iets te snel zelf op kop en viel stil in de laatste 50 meter. Milan reed de snelste sprint, maar moest van te ver komen waardoor hij net te kort kwam om Ackermann te kloppen. Cavendish wordt nog derde. . Zo verliep de sprint Pedersen werd perfect gebracht, maar kwam misschien iets te snel zelf op kop en viel stil in de laatste 50 meter. Milan reed de snelste sprint, maar moest van te ver komen waardoor hij net te kort kwam om Ackermann te kloppen. Cavendish wordt nog derde.

clock 17:02 17 uur 02. Toch Ackermann! Het scheelt een banddikte, maar Ackermann heeft de zege beet! Allebei waren ze zegezeker, de Duitser heeft het bij het rechte eind. . Toch Ackermann! Het scheelt een banddikte, maar Ackermann heeft de zege beet! Allebei waren ze zegezeker, de Duitser heeft het bij het rechte eind.

clock 17:00 17 uur match afgelopen end time Ackermann juicht De Duitser van UAE denkt dat hij gewonnen heeft, maar Milan denkt hetzelfde en durft ook al te juichen. De herhaling leert ons dat het een ware thriller van een finishfoto wordt.

clock 16:59 16 uur 59. Pedersen valt stil! Cavendish, Milan en Ackermann gaan er nog over met zijn drieën. Wie wint er? . Pedersen valt stil! Cavendish, Milan en Ackermann gaan er nog over met zijn drieën. Wie wint er?

clock 16:59 16 uur 59. Pedersen wordt perfect afgezet, Cavendish zit in zijn wiel. . Pedersen wordt perfect afgezet, Cavendish zit in zijn wiel.

clock 16:58 16 uur 58. Trek-Segafredo gaat in goede positie door de laatste bocht op 500 meter van het einde. . Trek-Segafredo gaat in goede positie door de laatste bocht op 500 meter van het einde.

clock 16:58 Toch nog een valpartij! In de buik van het peloton zien we toch nog enkele renners tegen de grond gaan. Iemand van Bahrein gaat tegen de grond, Thomas ontsnapt eraan. . 16 uur 58. fall Toch nog een valpartij! In de buik van het peloton zien we toch nog enkele renners tegen de grond gaan. Iemand van Bahrein gaat tegen de grond, Thomas ontsnapt eraan.

clock 16:57 16 uur 57. Nog 3 kilometer. De klassementsmannen zijn in veiligheid gebracht, het sprintersgeweld kan nu losbarsten. . Nog 3 kilometer De klassementsmannen zijn in veiligheid gebracht, het sprintersgeweld kan nu losbarsten.

clock 16:56 16 uur 56. Een wanhoopspoging nog uit het kamp van Corratec. Quartermann gaat enkele honderden meters voor het peloton uitrijden, maar zal meteen weer bijgehaald worden. . Een wanhoopspoging nog uit het kamp van Corratec. Quartermann gaat enkele honderden meters voor het peloton uitrijden, maar zal meteen weer bijgehaald worden.

clock 16:56 16 uur 56. Groupama-FDJ zet zich ook goed vooraan, in dienst van snelle man Jake Stewart. Bahrain Victorious was een hele tijd weg van het voorplan, maar is daar nu weer met paarse trui Milan. . Groupama-FDJ zet zich ook goed vooraan, in dienst van snelle man Jake Stewart. Bahrain Victorious was een hele tijd weg van het voorplan, maar is daar nu weer met paarse trui Milan.

clock 16:54 16 uur 54. Rex gegrepen. Op 5 kilometer van het einde is het voorbij voor Laurenz Rex. Hij heeft een knappe etappe gereden en kan een van de komende dagen misschien nog eens zijn kans wagen in de vroege ontsnapping. Voor vandaag zit het erop. . Rex gegrepen Op 5 kilometer van het einde is het voorbij voor Laurenz Rex. Hij heeft een knappe etappe gereden en kan een van de komende dagen misschien nog eens zijn kans wagen in de vroege ontsnapping. Voor vandaag zit het erop.

clock 16:53 16 uur 53. Roze trui Thomas wordt goed vooraan gehouden in het peloton door zijn beperkt aantal ploegmaats in de groep. Verder zien we vooral sprintersploegen die hun treintjes in stelling brengen. . Roze trui Thomas wordt goed vooraan gehouden in het peloton door zijn beperkt aantal ploegmaats in de groep. Verder zien we vooral sprintersploegen die hun treintjes in stelling brengen.

clock 16:50 16 uur 50. Enkele rotondes in de laatste 10 kilometer zorgen voor wat splitsingen in het peloton, maar alles gaat gelukkig goed. Nu nog veilig door die laatste bocht komen op 500 meter van het einde. . Enkele rotondes in de laatste 10 kilometer zorgen voor wat splitsingen in het peloton, maar alles gaat gelukkig goed. Nu nog veilig door die laatste bocht komen op 500 meter van het einde.

clock 16:47 16 uur 47. Het peloton krijgt Rex nu in het vizier, zijn avontuur zal er weldra op zitten. Zo lijkt het een rustige sprintersrit met een standaard koersverloop, maar niets is minder waar. Vraag dat maar aan Ineos-Grenadiers... . Het peloton krijgt Rex nu in het vizier, zijn avontuur zal er weldra op zitten. Zo lijkt het een rustige sprintersrit met een standaard koersverloop, maar niets is minder waar. Vraag dat maar aan Ineos-Grenadiers...

clock 16:42 20 seconden. Bewonderenswaardig hoe Rex zich over zijn stuur blijft buigen, maar in het peloton is er in tegenstelling tot gisteren wel nog genoeg werkvolk aanwezig. Trek-Segafredo heeft zijn treintje voor Mads Pedersen al op de rails gezet. . 16 uur 42. time difference 20 seconden Bewonderenswaardig hoe Rex zich over zijn stuur blijft buigen, maar in het peloton is er in tegenstelling tot gisteren wel nog genoeg werkvolk aanwezig. Trek-Segafredo heeft zijn treintje voor Mads Pedersen al op de rails gezet.

clock 16:40 16 uur 40. Nog 17 kilometer. Met een rotvaart stormt het peloton richting Tortona. Altijd tricky , massaspurten na lichtjes dalende aanlopen zoals deze. Al ligt er wel nog een bocht op 500 meter van het einde die de vaart in volle sprint er wat uit zal halen. Het is uiteraard zaak om daar al in de eerste posities op te draaien als je de massasprint wil winnen. . Nog 17 kilometer Met een rotvaart stormt het peloton richting Tortona. Altijd tricky, massaspurten na lichtjes dalende aanlopen zoals deze. Al ligt er wel nog een bocht op 500 meter van het einde die de vaart in volle sprint er wat uit zal halen. Het is uiteraard zaak om daar al in de eerste posities op te draaien als je de massasprint wil winnen.

clock 16:38 16 uur 38. Rex Solo. Laurenz Rex steekt zijn hand uit naar de prijs voor de strijdlust van de dag. Hij laat zijn Servische metgezel achter en verdedigt in zijn eentje een voorsprong van 25 op het peloton. . Rex Solo Laurenz Rex steekt zijn hand uit naar de prijs voor de strijdlust van de dag. Hij laat zijn Servische metgezel achter en verdedigt in zijn eentje een voorsprong van 25 op het peloton.

clock 16:33 16 uur 33. Trek-Segafredo en Movistar slaan de handen in elkaar en organiseren de achtervolging op het kopduo Rex-Stojnic. Hun voorgift: 40 seconden met nog een goeie 20 kilometer te gaan. . Trek-Segafredo en Movistar slaan de handen in elkaar en organiseren de achtervolging op het kopduo Rex-Stojnic. Hun voorgift: 40 seconden met nog een goeie 20 kilometer te gaan.