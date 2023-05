Ook Ineos Grenadiers deelt zwaar in de klappen: Thomas valt, opgave van Hart

Is deze Giro vervloekt?

Voor de klassementsmannen leek er tijdens de langste etappe geen vuiltje aan de lucht, maar een val op zo'n 70 kilometer van de finish heeft erg zware gevolgen.

INEOS Grenadiers lag met een vijftal renners bij de crash die was veroorzaakt na een slipper door Alessandro Covi (UAE) in een bocht.

Geraint Thomas besmeurde zijn roze trui, maar sprong snel weer op zijn fiets en lijkt ongeschonden uit de schuiver te komen.

Ploegmakker Tao Geoghegan Hart was veel minder fortuinlijk. De nummer 3 in de stand bleef liggen en werd enkele minuten later afgevoerd.

Hart, de eindwinnaar van 2020, voelde zich in deze Giro als een vis in het water. De Giro verliest dus nog een kopstuk, Ineos ziet zijn tactische opties verwateren.

Want als klap op de vuurpijl was ook Pavel Sivakov, de nummer 8 in de stand, gehavend.

Ook Primoz Roglic ging tegen de grond, maar de Sloveen kon zijn tocht snel hervatten op de fiets van ploegmakker Koen Bouwman.