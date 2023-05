Geraint Thomas over corona bij Ineos: "Naar een discotheek ga ik nu sowieso niet, hé"

Geraint Thomas reageerde zoals vanouds eerder flegmatiek op het coronanieuws rond Filippo Ganna.

"Natuurlijk zijn we ontgoocheld", vertelde Thomas, de 6e in de stand, over de opgave van zijn Italiaanse locomotief.

"Hij heeft me in deze Giro al 2 keer geholpen bij een terugkeer (na pech). Maar wat kunnen we doen? Hij voelde zich niet goed genoeg om te koersen, dan is het een logische beslissing."

"Ik heb hem vanochtend niet meer gezien. Ik heb hem een berichtje gestuurd, maar we moesten snel vertrekken en het was een rush. Hopelijk stelt hij het goed."

"Of ik zelf bevreesd ben? Niet echt. We doen alles wat we kunnen op vlak van hygiëne. En naar een discotheek kan ik nu sowieso niet gaan, hé."

Gisteren was de transfer vanop Gran Sasso via de kabelbaan niet echt coronaveilig. "Iedereen zat op elkaar geperst, al droegen we wel een masker."