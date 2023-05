Primoz Roglic slaat terug en loopt 14 seconden in, Ben Healy imponeert met solo

De 8e etappe van de Giro in een notendop:

Healy heerst, Evenepoel moet Roglic laten gaan

Na een tijdelijke wapenstilstand van ongeveer 100 kilometer kregen de renners een pittige finale voorgeschoteld. Met een lokaal parcours met meerdere klimmetjes, had deze etappe veel weg van een typische "Muri-rit" in de Tirreno Adriatico.

Veel renners voelden zich aangesproken en hadden trek in een dagje avontuur. Het eerste uur van de dag stond enkel en alleen in het teken van vluchterspogingen. Niemand wou de boot missen, waardoor het een lang uitgesponnen gevecht werd.

Evenepoel krijgt een tikje

Ben Healy: "De kers op de taart na de voorbije maanden"

Ben Healy (Education First): "Ik voelde dat ik goede benen had, dus besloot ik om solo te gaan. Ik ken het risico van de groepsdynamiek vlak voor de finish en ik wou het zekere voor het onzekere nemen. Ik voelde dat niemand kon volgen dus ben ik gewoon blijven gaan. De voorbije maanden zijn al geweldig geweest, maar deze zege is echt de kers op de taart."

Andreas Leknessund (Team DSM): "Het is een grote opluchting dat ik leider blijf. Het was een stevige strijd en ik moest bijzonder diep gaan. Maar ik had dit wel verwacht, ik heb echt fors moeten vechten. Dit is zo fijn. Of ik zonder deze trui ook zo had kunnen overleven? Wellicht niet. Ik heb alles gegeven."