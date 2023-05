Zaak van de baan voor Lennert Van Eetvelt

Drie weken geleden kreeg Lennert Van Eetvelt het benauwd. Na een controle op 19 februari tijdens de Franse rittenkoers Tour des Alpes Maritimes et du Var vroeg de Franse dopingautoriteit meer uitleg over een substantie die in zijn urine gevonden was.

Het ging om een toegelaten substantie in een neusspray, die de 21-jarige renner van Lotto - Dstny ook vermeld had op het dopingformulier.

De ploeg hield Van Eetvelt even uit koers, maar nu mag hij weer wedstrijden rijden. De jonge klimmer kon de voorbije weken het gebruik van z’n neusspray perfect staven en het AFLD volgde deze verklaring.

"De zaak is daarmee van de baan en Lennert zal nu zo snel mogelijk de competitie hervatten", laat Lotto-Dstny weten.