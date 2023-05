Nog meer Belgisch wielersucces: Arnaud De Lie maakt favorietenrol waar in GP du Morbihan

Met winst in de Europese seizoensopener in Valencia en twee ritten in de Ster van Bessèges had Arnaud De Lie zijn jaar ijzersterk geopend, maar in het voorjaar bleven de overwinningen uit.

De Stier van Lescheret sprokkelde wel heel wat mooie top 10-plaatsen (2e in de Omloop, 7e in Kuurne-Brussel-Kuurne en 6e in Dwars door Vlaanderen), maar zijn honger was nog niet gestild.

Dat toonde de jongeling van Lotto-Dstny in de GP du Morbihan. In een sprint bergop gooiden Rasmus Tiller en Romain Gregoire de knuppel in het hoenderhok, maar maakte De Lie het knap af.

Voor De Lie is het zijn vierde overwinning van het seizoen. Vorig jaar was hij in zijn eerste profjaar goed voor 9 zeges. Hij volgt op de erelijst van de Grand Prix du Morbihan de Fransman Julien Simon op. Arne Marit won in 2021.