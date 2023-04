Lotto-Dstny zet Lennert Van Eetvelt voorlopig op non-actief na "vermeende inbreuk op dopingwetgeving"

De "vermeende inbreuk" kwam aan het licht tijdens de Tour des Alpes Maritimes et du Var op 19 februari, meldt Lotto - Dstny in een persbericht.

Het dossier rond Lennert Van Eetvelt gaat over "een toegelaten substantie in een neusspray die vrij verkrijgbaar is en in competitie toegelaten, als die vermeld wordt bij een controle en het gebruik ervan in overeenstemming is met de bijsluiter".

"Mijn wereld stond gisteren even op z'n kop", reageert de 21-jarige klimmer zelf. "Geen enkele renner wil zo’n brief krijgen. Ik begrijp ook niet goed wat er gebeurd is."

"Op de dopingcontrole heb ik duidelijk vermeld dat ik de neusspray nam, zoals ik dat al eerder heb gedaan in mijn carrière."

"Ik ben me van geen enkel kwaad bewust en hoop dat dit gewoon een vergissing is en deze nachtmerrie snel verdwijnt.”