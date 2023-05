Universitaire studie: "Toprenners in grote rondes worden steeds magerder"

Voor de studie onderzochten de wetenschappers lengte- en gewichtsgegevens van renners die tussen 1992 en 2022 in de top 5 van een grote ronde (Giro, Tour, Vuelta) eindigden.



Zo berekenden ze de Body Mass Index (BMI) van 156 renners, met in totaal 445 BMI-waarden. Daaruit bleek dat er de voorbije 3 decennia een daling van het BMI was van 22,12 naar 20,13.



Volgens onderzoeker Alexander Smith is een BMI van 20,13 op zich "niet ongezond of indicatief voor eventuele toekomstige gezondheidsproblemen". Maar het baart wel zorgen, benadrukt hij.



"Zeker als je kijkt naar andere studies en bevindingen waar gewichtsgerelateerde problemen reeds aan bod kwamen en het feit dat enkele renners deze problematiek eerder al ter sprake brachten", legt hij uit.