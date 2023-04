Wielrenners met verstandelijke beperking mogen zich opmaken voor eigen Zesdaagse en Druivencross

Special Olympics, Flanders Classics, Golazo en Het Nieuwsblad slaan de handen in elkaar om competities voor mensen met een verstandelijke beperking te integreren in bestaande wielerwedstrijden. Zo staan vanaf komend seizoen de Ronde van Limburg, Baloise Belgium Tour, Tour of Leuven, Benelux Tour, Zesdaagse van Gent, de Druivencross in Overijse en de Exact Cross in Mol op het menu. Dat onder de noemer Nieuwsblad Cycling Series.

In sport is iedereen gelijk. k ben dan ook trots dat we vanuit België hier een voortrekkersrol in spelen. Premier Alexander De Croo

"Dit is een schitterend initiatief dat laat zien hoe sport kan bijdragen aan inclusie en gelijke kansen", zegt Premier Alexander De Croo. Hij stelde de kalender vandaag voor in Oudenaarde.

"We weten dat er zo’n 200 wielrenners met een verstandelijke beperking deelnemen aan Special Olympics wedstrijden, waarvan 150 steevast meedoen met de Nationale Spelen van Special Olympics. We geven hen nu nog meer kansen om doorheen het jaar te schitteren op plekken en momenten waar iedereen dezelfde liefde en passie voor deze sport deelt."

"In sport is iedereen gelijk. Niet alleen als premier, maar ook als wielerfanaat kan ik dat alleen maar toejuichen. Ik ben dan ook trots dat we vanuit België hier een voortrekkersrol in spelen."

Warm onthaalde wereldprimeur

De organisatie van een wielerseizoen van zeven koersen voor specials is een primeur in België en ongezien op wereldniveau. Het is een project dat Harry Demey, lid van Raad van Bestuur van Special Olympics België, enorm toejuicht. "Zo divers het wielerpubliek, zo divers zijn ook de wielrenners." "Door wielrenners met een verstandelijke beperking te laten deelnemen aan deze bekende wedstrijden, tonen we dat iedereen in onze samenleving de kans verdient om zijn of haar potentieel te benutten en volwaardig mee te doen."

Hoe meer mensen we van de fantastische wielersport kunnen laten genieten, hoe beter. Tomas Van Den Spiegel

Ook Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, zet met veel plezier zijn schouders onder het project. "Hoe meer mensen we van de fantastische wielersport kunnen laten genieten, hoe beter. Inclusiviteit is op alle niveaus een belangrijke pijler voor ons en dus sluiten we dan ook enthousiast en met veel plezier aan bij de Nieuwsblad Cycling Series." "We zijn trots om de handen in elkaar te slaan met Special Olympics en mee te bouwen aan deze unieke Cycling Series."

De Wolf: "Dit is toch wel iets speciaals"