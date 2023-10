Wout van Aert spoelt zilveren EK door met zege in Coppa Bernocchi

Zeven vluchters kregen een bonus van zes minuten in voorts geschiedenisloze openingsuren van de Italiaanse najaarskoers.



Toen het pak op minder dan 100 kilometer van de streep kwam, organiseerde Jumbo-Visma de achtervolging. Ze kregen de hulp van UAE en Soudal-Quick Step.



Pas op de laatste passage van de Piccolo Stelvio, een klim van anderhalve kilometer aan 7%, brak de koers helemaal op. Jan Tratnik trok het peloton op een lint.

Jumbo - Visma gniffelde in zijn vuistje en had met Wout van Aert en Tiesj Benoot twee kopmannen in een uitgedund groepje van 9 renners zitten.

Daarbij nog wat mooie namen, met onder meer Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) en Marc Hirschi (UAE) en de Italiaanse thuisrijder Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa).

Alaphilippe wou de sprint nog ontlopen en probeerde ervanonder te muizen op 2 kilometer van de streep. Maar Jumbo-Visma greep de Fransman snel bij zijn nekvel.

In de sprint bood Albanese topfavoriet Van Aert nog wat weerstand. Maar De Belgische kopman hield stand en bedankte Benoot voor de perfecte lead-out. Een deugddoende zege volgde na zijn zilveren EK-avontuur in Drenthe.