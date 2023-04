Lotto-Dstny over Lennert Van Eetvelt: "Dit is geen veroordeling, we steunen hem"

De presentator van de ploegvoorstelling was nog niet op de hoogte dat Lennert Van Eetvelt niet zal deelnemen morgen. Hij riep zijn naam af, maar de renner was uiteraard afwezig.

"We werden gisterenavond om 19 u op de hoogte gebracht", gaf ploegbaas Stéphane Heulot meer toelichting enkele uren na het persbericht over "een vermeende inbreuk op de dopingwetgeving".

"Het nieuws stemt ons triest, maar we hopen dat het goeie beeld van Lennert bevestigd wordt de komende weken. Hij had een medische toestemming, het product is niet verboden."

"Hij heeft onze volledige steun. Vanochtend hebben we een lang gesprek gehad met hem, zijn vader, de medische staf en de raad van bestuur."

"We willen zijn kant van het verhaal begrijpen en die versie wordt ondersteund door onze medische staf. Dit is een incident dat we in het verleden al gezien hebben."

"We zetten hem op non-actief, want we respecteren het protocol. Maar dit is geen veroordeling. We gunnen hem tijd om argumenten te vinden."

"Lennert is een groot talent en dit raakt hem uiteraard, maar wij steunen hem. We zijn op dreef en we zijn samen sterk als het goed gaat, maar ook als het minder is."

"Het was geen leuk nieuws", knikte ploegmaat Maxim Van Gils, "en het is superjammer ook voor de ploeg. Maar ik denk niet dat we er morgen in de koers veel last van zullen hebben."