Jan Bakelants betreurt geval-Van Eetvelt: "Dit was te vermijden door medische staf van de ploeg"

Lennert Van Eetvelt beleeft momenteel een nachtmerrie. De 21-jarige klimmer werd vorige week op non-actief gezet door zijn team Lotto-Dstny na een vermeende inbreuk op de dopingwetgeving.

Van Eetvelt gebruikte tijdens de Tour des Alpes Maritimes et du Var een neusspray. Het gebruik daarvan is toegestaan op voorwaarde dat dat op een formulier vermeld wordt bij de dopingcontrole. Wat bij Van Eetvelt dus niet het geval was.

Jan Bakelants heeft te doen met de jonge renner. "Het is heel jammer dat Van Eetvelt dit moet doormaken", reageert hij in onze podcast Wielerclub Wattage.

"Ik stel vast dat dit de 2e keer is dat de Lotto-ploeg iets soortgelijks meemaakt. Tosh Van der Sande heeft 4 jaar geleden voor dezelfde scheet in een fles problemen gehad. Hij is ook vrijgesproken en witgewassen."