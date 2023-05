Dirk Van Tichelt stelt de 9 Belgen op het WK judo voor: "Matthias Casse heeft veel van mij opgestoken (lacht)"

Matthias Casse - "Weer de Matthias die we kennen"

"De laatste maanden draait zijn judo echt goed. We zien weer de Matthias die we kennen."

Jorre Verstraeten - "Probeert zijn tegenstander uit balans te brengen met veegbewegingen"

"Jaar na jaar gaat zijn judo in stijgende lijn", vertelt Dirk Van Tichelt over Verstraeten.

Toma Nikiforov - "Een beer die altijd wil vechten"

Toma Nikiforov (30) stond al wel op het WK-podium, met zilver in de open klasse in 2017 en brons in de -100 kg in 2015. Hij zag zijn voorbereiding verstoord door een enkelblessure.

"Die enkelblessure liep hij op tijdens het trainingskamp in Japan", weet Dirk Van Tichelt, "maar hij heeft de voorbije weken wel goed kunnen trainen met een tape."

"Ik heb Toma moeten overtuigen om zijn enkel in te pakken, want het is een beer", zegt de Beer van Brecht.

"Voor hem hoefde dat niet per se. Achteraf vond hij het toch beter (lacht)."

"Als zijn enkel het houdt en hij zich goed voelt, zit er een medaille in", denkt Van Tichelt.

"Tom is een echte vechter die altijd wil kampen. Soms kan hij zich ergeren aan een scheidsrechter die de kamp niet goed leest. Dat had ik ook."