WK judo: Ryheul strijdend ten onder tegen olympische kampioene, ook Van Snick uitgeschakeld

Het WK van Amber Ryheul eindigt in de derde ronde. Amber Ryheul verrast niet tegen de olympische kampioene Krasniqi. In een pittig gevecht staat Ryheul wel stevig op haar benen, maar de Kosovaarse is erg moeilijk uit evenwicht te brengen. Kansen op een score zijn dus zeldzaam, al probeert onze landgenote die wel te pakken. Ze ontwijkt de aanvallen van haar tegenstander en zet zelf hier en daar een worp in. Door de stevige verdediging van Krasniqi krijgt Ryheul een eerste en later ook een tweede bestraffing. Maar we gaan scoreloos naar de golden score. Daar blijft Ryheul op zoek gaan naar een score en opnieuw wil ze het verschil maken op de grond. Krasniqi weet duidelijk dat Ryheul sterk is op grond en steekt daar telkens een stokje voor. De extra tijd is slopend en Amber Ryheul loopt leeg. Ze krijgt een derde bestraffing, die meteen ook haar toernooi beëindigt. Geen herkansing of gevecht om een medaille, maar Ryheul liet wel zien dat ze progressie heeft gemaakt en weer een stapje dichter bij de wereldtop komt.

Van Snick kan niet stunten in tweede ronde. Geen ereplaats op dit WK voor Charline Van Snick. Ze verliest van de nummer 3 van de wereld, de Hongaarse Rekka Pupp, in de tweede ronde. Onze landgenote begint nochtans goed aan de kamp. Met dezelfde intensiteit en agressiviteit scoort ze opnieuw heel snel een waza-ari op dezelfde manier als in haar eerste kamp. Na enkele seconde gooit ze haar opponente met de offerworp tomoe nage.



Ook tijdens het grondgevecht probeert ze de Hongaarse te pakken, maar de voorbereiding op juji gatame (armklem) levert niks op. Ze blijft proberen met haar favoriete offerworp, maar faalt soms in de uitvoering.



Dat levert haar een eerste bestraffing op. Net wanneer haar coach Van Snick beveelt om te stoppen met die techniek, loopt ze op dezelfde manier een tweede bestraffing op. Tot overmaat van ramp haalt Pupp een eerste keer uit met uchi mata. In twee tijden gooit ze Van Snick en komt gelijk. De golden score moet beslissen over winst en verlies.



In die extra tijd is de tank van Van Snick leeg. Ze krijgt een derde shido aangesmeerd, omdat ze geen aanvallen meer kan produceren. Einde verhaal op dit WK.

Ryheul treft olympisch kampioene in derde ronde. De speeltijd is voorbij voor Amber Ryheul. In ronde drie wacht de Kosovaarse Distria Krasniqi, regerend olympisch kampioene in de klasse tot 48 kilogram. In 2022 werd Krasniqi nog derde op het WK en met een tweede plaats op de wereldranking is dit geen makkelijke opdracht voor onze landgenote. In december veroverde de Kosovaarse nog goud op de Masters en dit jaar won ze de prestigieuze Grand Slam van Parijs. Ryheul kampte al twee keer tegen Krasniqi en moest toen alle twee de wedstrijden het onderspit delven. Tijd voor een stunt?

Amber Ryheul vecht sterk en stoot door naar ronde 3. In een kamp waar Ryheul en Siderot lang zoeken naar de juiste greep, is het lang wachten op het eerste wedstrijdgevaar. Rechtstaand liggen er weinig openingen, dus probeert Ryheul het vooral op de grond; Haar favoriete techniek, sankaku, zit goed, maar blijkt steeds net te weinig om te kunnen scoren. De Portugese laat zowel rechtstaand als op de grond weinig zien.



Op een minuut van het einde vindt Ryheul dan toch de goeie greep. Ze pakt de Portugese vast in de kraag en flitst met sumi gaeshi (offerworp) en scoort zo een waza-ari. De motor van Siderot slaat plots aan, maar het gevecht gaat naar de grond waar Ryheul er dan toch in slaagt om die sankaku perfect uit te voeren. Ze wurgt haar tegenstander met haar benen. Ippon! Op naar de volgende ronde.

Ryheul treft Portugese Siderot (IJF 32) in ronde 2. De volgende tegenstander van Amber Ryheul luistert naar de naam Maria Siderot. De Portugese staat 10 plaatsen lager op de wereldranglijst dan onze landgenote en deed nooit beter dan een vijfde plaats op een Grand Slam. Drie WK-deelnames bezorgden Siderot ook nog geen resultaat. De Portugese was vrijgeloot in de eerste ronde. Ze kan dus iets frisser aan de kamp beginnen dan Ryheul, die toch al 6 minuten op de tatami heeft moeten staan.

Moeilijke opgave in ronde twee voor Charline Van Snick. Charilne Van Snick is goed begonnen aan dit WK, maar in de tweede ronde wacht meteen de nummer drie van de wereld: de Hongaarse Reka Pupp. Met drie Grand Slam-overwinningen en brons op de Masters van 2022 heeft de 26-jarige Pupp wel al iets bewezen. Een medaille op een WK heeft ze nog niet. Ze zal dus gebrand zijn op een goed resultaat hier in Doha.



Van Snick en Pupp troffen elkaar al 6 keer. Daarvan was Van Snick 5 keer de beste, maar de laatste overwinning voor onze landgenote dateert al van 2020. Op de Grand Slam van Parijs eerder dit jaar trok de Hongaarse aan het langste eind. Wat wordt het vandaag?

Ook Ryheul stoot door. Amber Ryheul had iets meer tijd nodig dan Charline Van Snick. In een gesloten kamp krijgen zowel zij als haar tegenstander na 1 minuut een bestraffing voor een te passief gevecht. Geen van beiden lijkt de opening te vinden en ook het grondgevecht levert niks op. De kamp gaat naar golden score, waar onze landgenote duidelijk de meest actieve is. De Mongoolse is ondertussen al tegen een tweede shido aangelopen en de derde laat wel heel lang op zich wachten.



Ryheul drukt door en is er een paar keer dicht bij tijdens het grondgevecht. Met enkele pogingen met sankaku (beentechniek op de grond) kan ze net niet scoren. Na twee minuten krijgt haar tegenstander dan toch de derde bestraffing. Ook Ryheul mag naar de tweede ronde van dit WK.

Van Snick snelt door eerste ronde. Charline Van Snick is meteen op de afspraak op dit WK. Na enkele seconden zet ze in haar eerste kamp overtuigend tomoe nage in, een offerworp, waarmee ze een waza-ari scoort. Het gevecht zet zich verder op de grond en daar houdt Van Snick heel goed de controle. Ze werkt verder en forceert een armklem(juji gatame). Ippon en naar de volgende ronde.

Amber Ryheul gaat op zoek naar eerste medaille op een groot toernooi. Amber Ryheul, 22e op de wereldranking, kon nog nooit eremetaal bemachtigen op een WK of Grand Slam, maar werd in 2019 wel Europees kampioene onder 23. Haar jacht naar een eerste podiumplek op een wereldkampioenschap begint tegen de Mongoolse Lkhagvasuren. Die staat op dit moment net iets hoger gerankt (WR20). De ex-wereldkampioene bij de jeugd van 2019 kon wel al bevestigen bij de senioren: ze nam al 3 keer zilver en 1 keer brons mee naar huis van op een Grand Slam. Het is de eerste keer dat beide dames elkaar in de ogen kijken op de judomat. Benieuwd of onze landgenote kan doorstoten naar de tweede ronde.

Haalbare kaart voor Van Snick in eerste ronde. Charline Van Snick (WR 30) is op dit WK toe aan haar zesde toernooi van 2023. Haar eerste tegenstander in Doha is de Cypriotische Sofia Asvesta. 22 jaar oud en 14 plaatsen lager op de wereldranking dan Van Snick. Nog nooit kon Asvesta een medaille pakken op een WK of Grand Slam. Dit jaar kwam ze zelfs niet verder dan een zevende plaats op de Grand Slam van Antalya. Dit lijkt een haalbare kaart voor Van Snick, maar de vraag is in welke vorm onze landgenote vandaag de tatami opstapt.

Amber Ryheul is fysiek sterk. Ze is lang geblesseerd geweest, maar de laatste maanden krijgen we weer positieve signalen. Als ze de fouten achterwege laat, kan ze iedereen aan. Op een goeie dag kan een medaille. Ex-judo Dirk Van Tichelt.

Van Tichelt: "Blessures spelen Van Snick parten". 11 jaar geleden veroverde Charline Van Snick brons in Londen 2012. Anno 2023 vecht ze niet meer bij de lichtgewichten, wel in de klasse tot 52 kg.



"Die stap naar een zwaardere klasse speelt wat in haar nadeel", vindt Dirk Van Tichelt. "Ze is nu niet meer de sterkste van de reeks."



"Blessures spelen haar ook parten de laatste jaren. Op de grond is ze wel flink verbeterd", ziet de ex-judoka.

