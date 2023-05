Mina Libeer past voor het WK judo met knieblessure: "Geen risico's nemen"

Mina Libeer (-57 kg) knokte zich half februari nog naar de bronzen medaille in de Grand Slam judo in Tel Aviv.

Normaal gezien zou de 25-jarige judoka deze maand ook in actie komen op het WK judo in Qatar. Maar een blessure aan haar rechterknie gooit roet in het eten.

"Ik ben natuurlijk heel teleurgesteld", reageert Libeer. "Een WK wil je nooit missen."

Libeer liep de blessure op tijdens de eerste dag van een stage in Japan begin april. "Tijdens een gevecht met een Japanse trainingspartner bleef mijn voet steken in de mat. Ik blesseerde daarbij mijn rechterknie."

"Over de precieze aard van de blessure heb ik op dit moment geen zin om te communiceren. Alles wat ik kan zeggen, is dat het seizoen lang is en dit niet het moment is om risico's te nemen."

"Ik heb alternatieve trainingen gedaan en opnieuw dokters bezocht, maar helaas ben ik niet in staat om normaal te vechten."



Wanneer zal Libeer weer op de tatami staan? "Dat weet ik nog niet. De volgende 2 evenementen zijn de Grand Slam in Mongolië (eind juni) en de Masters in Boedapest (begin augustus). Maar alles hangt af van mijn revalidatie."