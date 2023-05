Oekraïne boycot het WK judo door de aanwezigheid van (neutrale) Russen

De Oekraïense judofederatie heeft beslist niet deel te nemen aan het WK judo in de Qatarese hoofdstad Doha (7-14 mei). Oekraïne protesteert hiermee tegen de beslissing van de Internationale Judofederatie IJF om Russische en Wit-Russische atleten de kans te geven aan te treden als neutrale atleten.

Russische en Wit-Russische atleten werden van alle internationale competities uitgesloten sinds de inval van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022.

Vrijdag kondigde de IJF echter aan dat Russische en Wit-Russische judoka's als neutrale atleten kunnen deelnemen aan het WK. Het volgt hiermee de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité IOC.

Een foute beslissing volgens Oekraïne. "De meerderheid van de Russische judoka's zijn actieve militairen die deel uitmaken van de strijdkrachten van de Russische federatie in Oekraïne", zo klinkt het.

Het WK judo is belangrijk in het kwalificatieproces voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Oekraïne zou 14 judoka's afvaardigen naar Doha.