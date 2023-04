Matthias Casse blikt ambitieus vooruit op WK judo: "Enkel met goud ben ik écht tevreden"

Groots op grootse momenten. Matthias Casse trekt na zijn titel in 2021 en tweede plaats in 2022 ook dit jaar vol ambitie naar het WK Judo. Onze landgenoot is na twee pittige buitenlandse stages opnieuw in Wilrijk om zich voor te bereiden. "Ik besef dat ik topfavoriet ben", klinkt het.

We troffen Matthias Casse aan op de judomat in Wilrijk, waar hij hevig zijn tegenstander tegen het canvas aan het werken was.

Een belangrijke training ter voorbereiding van het nakende WK. Na stages in Brazilië en Japan groeit Casse stilaan naar zijn topvorm toe.

"Ik voel me echt zeer goed", vertelt hij voor onze camera. "Ik kan vrij bewegen en gooien. Ik ben nog wat vermoeid na mijn voorbereiding in Japan, maar daar ben ik toch al zeer tevreden over."

"Als ik de volgende weken dan nog wat kan rusten, zal ik 100% zijn voor het wereldkampioenschap."

Het is ongelooflijk hoe hij met druk omgaat en hoe professioneel hij steeds is. Bondscoach Udo Quellmalz

Na een zorgeloze voorbereiding - mét goud op de Grand Slam van Antalya - wordt onze landgenoot alweer als een van de topfavorieten naar voren geschoven.

"Dat besef ik, maar op de dag zelf moet het toch nog altijd gebeuren. Een klein foutje of een fractie van onoplettendheid is nefast in het Judo."

Casse veegt de vloer in Wilrijk.

Toch wist onze landegnoot die foutenlast op belangrijke momenten steeds te beperken. Casse nam al 4 keer deel aan een WK en viel daarvan slechts een keer naast het podium. "Dat is niet normaal", vertelt zijn trainer Udo Quellmalz. "Iedereen verwacht steeds dat hij er staan, maar hij is ook gewoon maar een mens. Daarom is het ongelooflijk hoe hij met druk omgaat en hoe professioneel hij steeds is."

Want ook deze keer legt Casse de lat voor zichzelf hoog. "Het podium is goed, maar ik zal toch enkel met goud écht tevreden zijn", klonk het opnieuw ambitieus.

"Matthias is een superprof en zo verschrikkelijk ambitieus: zilver zou een ontgoocheling zijn voor hem", beaamt ook Quellmalz.

