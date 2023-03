Nikiforov tekent afwezig in Antalya: "Keuze tussen deze Grand Slam en WK is snel gemaakt"

De Grand Slam geldt als de generale repetitie voor het WK, dat later dit jaar plaatsvindt in Doha. Een belangrijke graadmeter waarop Nikiforov dus zal ontbreken. Het zwaargewicht in de categorie tot 100 kilogram moet immers verstek geven met een blessure aan de rechterenkel.

"Deze dingen gebeuren. Het is niet al te ernstig, maar we willen echt een scheur vermijden. Tussen het WK en de Grand Slam in Antalya is de keuze snel gemaakt. En we willen absoluut prioriteit geven aan de voorbereidingsstage in Japan", klinkt het bij coach Damiano Martinuzzi.



Nikiforov gaat met de Belgische ploeg van 6 tot 20 april op stage in Japan. "Het is een heel belangrijke stage, waar we alleen zullen kampen tegen de Japanners en misschien enkele buitenlandse judoka's. Bij onze terugkeer zullen we ons nog twee dagen voorbereiden in ons centrum in Wilrijk, waar we aan heel specifieke dingen zullen werken, zoals snelheid."

Met onder meer Charline Van Snick (-52 kg), Jorre Verstraeten (-60 kg), Matthias Casse (-81 kg) en Sami Chouchi (- 90 kg) heeft ons land wel nog andere ijzers in het vuur op de Grans Slam van Antalya.