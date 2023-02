Ook judoka Toma Nikiforov raakt niet op het podium op Grand Slam van Parijs

Toma Nikiforov legde een perfect parcours af tot in de halve finales. Daarin botste hij op de Nederlander Michael Korrel, de nummer 2 van de wereld. Korrel was voor Nikiforov te sterk na meer dan 2 minuten in de verlengingen.

Nikiforov, nummer 6 van de wereld en titelverdediger in Parijs, moest het daarna opnemen tegen Zelym Kotsojev (IJF-3) uit Azerbeidzjan. Nikiforov had de bovenhand in het begin van de kamp, maar kon het niet afmaken.

In de verlengingen was het beste er vanaf bij onze landgenoot en hij kreeg een derde bestraffing. Dat betekende het einde van de kamp en een gemiste kans voor Nikiforov om voor de 9e keer eremetaal te veroveren op een Grand Slam judo.

"Vijfde op het WK, vijfde op de Masters en nu weer vijfde", zuchtte Nikiforov. "Het is de slechtst mogelijke plaats om te eindigen. Mjin dagen beginnen altijd goed, maar eindigen slecht. Op het einde ontbrak het me aan frisheid en dat kost me een medaille."

Zo verlaten de Belgen met lege handen Parijs. De vijfde plaats van Nikiforov was het beste resultaat. Sami Chouchi, voor de eerste keer in de klasse tot 90 kilogram, verloor in de derde ronde. Ook Matthias Casse liet zich snel verrassen.