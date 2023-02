Verstraeten snel uitgeschakeld op Grand Slam in Parijs: "Op WK moet het vijf keer beter"

Van Snick (IJF 40, -52 kg) moest in de kwartfinales het hoofd buigen voor de Hongaarse Reka Kupp (IJF 3) na een waza-ari in de golden score. In de herkansingen werd ze gediskwalificeerd na drie shido's tegen de Française Astride Gneto (IJF 6).

Ook Mina Libeer (IJF 15, -57 kg) moest via de herkansingen een medaille proberen af te dwingen, maar de Oekraïense Daria Bilodid (IJF 41) was met ippon te sterk.

Jorre Verstraeten (IJF 7, -60 kg) zat dan al ontgoocheld in de kleedkamers in Parijs. In zijn tweede kamp verloor hij van de Fransman Romaric Bouda (IJF 59). Bouda pakte al na tien seconden een waza-ari en Verstraeten had verderop in de kamp geen antwoord meer in huis.

"Dit mag niet gebeuren op dit niveau", zei Verstraeten. "Ik begin heel agressief aan de kamp en maak een fout die me een punt kost. Ik was vervolgens verplicht minder verdedigend te kampen."

"Ik heb me laten verrassen in die eerste tien seconden", zuchtte hij. "Je moet maximaal geconcentreerd zijn. Ik ben heel teleurgesteld. Ik wilde minstens de kwartfinale of halve finale halen, met het oog op het WK (7-15 mei in Doha."

Verstraeten wil in de voorbereiding op het WK nog extra ritme opdoen. "Ik wil zo veel mogelijk wedstrijden afwerken", knikte hij. "Het moet vijf keer beter op het WK. Ik ga mijn twee kampen hier grondig analyseren. Ik blijf ook hard trainen om mijn niveau omhoog te trekken. Er is nog tijd. Ik ga nog deelnemen in Tel Aviv en Antalya en er wachten nog stages in Brazilië en Frankrijk."