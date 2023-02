Matthias Casse sneuvelt verrassend vroeg in Grand Slam Parijs: "Was beetje te nonchalant"

"Er valt niet veel te zeggen", pufte Matthias Casse na zijn nederlaag tegen de nummer 55 van de wereld.

"Ik voelde me goed en had een goede voorbereiding. Ook tijdens de kamp was er geen probleem. Ik dacht alles onder controle te hebben, maar in het judo kan het snel gaan", weet Casse, zelf de nummer 2 op de wereldranglijst.

"Ik zette een goede aanval in en was vervolgens iets te nonchalant in mijn verdediging. Ik dacht dat ik hem kon blokkeren, maar dat was niet het geval. En het was meteen gedaan."

Casse, de wereldkampioen van 2021 en bronzenmedaillewinnaar op de Spelen in Tokio, mikte op meer. "Ik wilde tot het einde meegaan", gaf hij aan. "Er doen veel grote namen mee. Er is niet enkel Grigalasjvili (de Georgische wereldkampioen en nummer 1 van de wereld, red.)."

"Het had een goede test kunnen zijn voor het WK, maar ik heb die kans verspild. Ik krijg in Antalya eind maart een nieuwe kans. Ik ga over 2 weken niet naar de Grand Slam in Tel Aviv. Ik ga mezelf opnieuw bij elkaar moeten pakken."