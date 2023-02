Grand Slam van Parijs was tegenvaller voor Belgische judoka's: "Geen medailles op bestelling"

"Matthias leek alles onder controle te hebben, maar ging in de fout tegen een tegenstander die hij nooit eerder bekampt had. Dat kan gebeuren, hij zal er zeker van geleerd hebben. Beter dat het hem hier overkomt dan op het WK."

"We hadden zeker meer verwacht. Matthias en Toma zijn normaal altijd goed voor een medaille en ook Mina (Libeer) veroverde eerder wel al eremetaal. Maar het is helemaal niet zo evident, medailles komen niet op bestelling."

Toma Nikiforov (IJF-6) verdedigde in de klasse tot 100 kilogram zijn titel in de Franse hoofdstad, maar verloor nu zijn kamp om brons.

Dat WK vindt van 7 tot 14 mei in het Qatarese Doha plaats. "Over hun wereldranking hoeven Matthias en Toma zich geen zorgen te maken, zodat ze zich volledig op het WK kunnen focussen. We hebben dan ook enkele trainingsblokken ingelast, met stages in Brazilië en Japan."

"Mina verloor wel opnieuw van de Japanse Funakubo, maar ze blijft progressie maken. In het staande gevecht was ze de betere, terwijl ze er de vorige keer niet aan te pas kwam."

"Toma zal met zijn vijfde plaats niet tevreden zijn, maar in zijn eerste gevecht versloeg hij toch maar de olympische kampioen bij de min en plus honderd (de Tsjech Krpalek, die wel met een schouderblessure kampte). "

"Jammer genoeg kwam hij op het einde wat kracht te kort. Ik heb er alle vertrouwen in dat het op het WK beter zal zijn, daar mogen we wel op hopen."