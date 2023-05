WK judo: Toma Nikiforov moet zijn meerdere erkennen in de vicewereldkampioen

Tot Nikiforov toch de opening zag. Onze landgenoot flitste met kata guruma (worp waarmee je je tegenstander over je schouder tilt) en kreeg daarvoor een waza-ari. De VAR was bij de pinken en omdat de actie in twee tijden doorging, werd zijn score terecht van het bord gehaald.

Toma Nikiforov had zin in een mooie WK-dag en was duidelijk gefocust. In zijn eerste gevecht in Doha maakte hij meteen komaf met de Duitser George Udsilauri (IJF-39). Hij oogde rustig, maar zeer geconcentreerd en dat uitte zich ook in zijn wedstrijd.

Canadese vice-wereldkampioen te sterk in tweede ronde

De tweede ronde zou beslecht worden in de golden score. Bij het begin van die extra tijd was te zien dat Toma Nikiforov een pak meer van zijn krachten had verspild dan zijn tegenstander. Hij bleef geregeld wat langer op de mat liggen en hapte naar adem.

In de tweede ronde stond een klepper van een Canadees te wachten op Toma Nikiforov. Kyle Reyes (IJF-5) was de nummer twee van het WK van vorig jaar en was vrijgeloot in de eerste ronde.

"Tactisch en mentaal was het goed, conditioneel te weinig"

"Ik ben triest en teleurgesteld na deze uitschakeling," blaast Toma Nikiforov voor onze micro in Doha. "Ik kon vandaag niet laten zien wat ik wilde."

"Ik mis gewoon trainingsritme. 70 procent van de voorbereiding was ik geblesseerd aan mijn enkel. Niks ernstigs, maar dat zorgde er wel voor dat ik op training niet voluit kon gaan. Ik kon zelfs even helemaal geen judo doen. Ik kom conditioneel gewoon tekort en dat zie je op de mat."

"Op zich had ik vandaag geen last van die enkelblessure. Die was goed ingetapet en ik voelde geen pijn."

"Tactisch was ik goed. Ik heb alles gedaan wat ik kon, maar op het einde van de tweede kamp was ik kapot. Daarom maakte ik ook enkele foutjes."

"Ik ken de Canadees goed. We zijn ongeveer even oud en zijn stijl ligt me goed. Maar hij maakte amper fouten vandaag. Ik heb enkele goeie aanvallen geplaatst en ik loerde ook op de counter. Ik had gewoon niet de conditie om hem te pakken. Op het einde gooide hij mij omdat ik moe was. Hij was vandaag beter, maar dat zal de volgende keer niet meer gebeuren. Dan zal ik er in topconditie staan."

"Mentaal zat het wél goed vandaag. Ik probeer altijd zo rustig mogelijk te blijven. Voor mij is dat niet evident, want binnen in mij brandt er een hevig vuur. Ik heb hard aan mezelf gewerkt en geleerd om dat vuur te vertalen naar kracht op de mat. Daarom maak ik ook vaak mooie ippons als ik mijn tegenstander kan gooien."

"Nu neem ik een week rust en tijd om bij mijn familie te zijn. Daarna gaan we op stage in de Oostenrijkse bergen. Op de Grand Slam van Kazachstan zal ik er opnieuw staan."