Tactische tijdrit in de Giro? "Evenepoel zou de eerste roze trui beter aan Ganna geven"

Een tijdrit van 19,6 kilometer opent vandaag de 106e Ronde van Italië. Tussen Fossacesia Marina en Ortona kunnen de eerste seconden aangesmeerd worden en wordt ook de eerste maglia rosa uitgedeeld. Remco Evenepoel is een van de topfavorieten voor de dagzege, maar is de roze trui na de eerste dag nu een vloek of een zegen? Renaat Schotte en José De Cauwer oordelen in De Tribune.

Superfavorieten Remco Evenepoel en Primoz Roglic kunnen straks al een gooi doen naar een eerste (mentale) overwinning, maar in zijn thuisland zal ook Filippo Ganna uiteraard zijn huid bijzonder duur verkopen op zijn tijdritfiets. "Evenepoel zou de openingstijdrit beter verliezen en zou de roze trui aan Ganna moeten geven", werpt Renaat Schotte op in onze podcastspecial. "We gaan ervan uit dat die tijdritten een bonus bieden aan Evenepoel waardoor Roglic uit zijn kot moet komen, het tegenovergestelde van wat we gezien hebben in de Ronde van Catalonië." "Maar we praten wel over de olympische tijdritkampioen", nuanceert José De Cauwer meteen.

Met zijn klimbenen van San Juan zou Filippo Ganna vertrokken kunnen zijn voor een roze regeerperiode van een dag of 7. Dat zou alleen maar goed zijn voor Remco Evenepoel. Renaat Schotte

Met Ganna is er dus een derde hond in het kegelspel. "Ja, Evenepoel kan Ganna zeker kloppen. Voor mij is onze landgenoot ook de favoriet", aldus Schotte. "Dit zijn de eerste kilometers en ze starten met gelijke wapens. Bij de volgende tijdrit (rit 9) heeft Ganna zich, afhankelijk van het verloop, misschien al wat meer kunnen sparen." Maar een scenario waarbij Ganna wint, zou niet ongunstig zijn. Meer nog: de Italiaanse bonk kan wel eens langer standhouden dan verwacht. "Ik zag een verbluffende Ganna bergop in de Ronde van San Juan in januari. Met die benen schrijf ik hem niet af voor de eerste bergrit op dag 4 naar Lago Laceno. Op zo'n eerste aankomst bergop wordt meestal nog niet vol gereden." "Dan zou Ganna vertrokken kunnen zijn voor een regeerperiode van een dag of 7. Dat zou alleen maar goed zijn in het scenario van Evenepoel." "Zo zit Ganna zo lang mogelijk in het roze en soupeert hij de krachten van Ineos op. Voor het klassementsverhaal van hun kopmannen Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart is dat natuurlijk minder."

Het profiel van de openingstijdrit.

De hamvraag van José De Cauwer

Ook José De Cauwer hinkt op twee gedachten vlak voor de eerste rit. "De hamvraag is: neemt Evenepoel vanavond de roze trui en wat doet zijn ploeg er dan mee?" "Moet je die trui bewust afgeven of verdedig je die leidersplaats en hoe ver ga je daar dan in?" "Soudal-Quick Step heeft een goeie ploeg met mannen met body, maar er komt altijd een situatie waarbij het geld kost om die trui te verdedigen." "Je steekt dan veel arbeid in die eerste week, maar je kunt anderzijds op voorhand niet voorspellen dat je die trui zal weggeven. Het zou niet de eerste keer zijn dat een slimme ploeg druk zet om jou in de trui te houden." Zo zou Jumbo-Visma de kloof met een potiëntele overnemer net klein genoeg kunnen houden om de roze trui toch in het blauwe kamp te houden. "Ik word er nog net niet wakker van, maar ik kijk er zo naar uit", zit onze analist al te watertanden. Maar na vandaag volgen nog 20 ritten. "Evenepoel heeft zijn examen in Spanje al afgelegd en toch is dit een nieuw examen." "Kan zijn ploeg alles controleren? De bezetting is sterker, het is een ander moment van het seizoen. We weten dat Evenepoel 3 weken kan koersen, maar toch is het weer volledig nieuw."

Het venijn zit in de staart van deze tijdrit.

De bochtige en hellende slotfase van de tijdrit.

Beluister of kijk naar De Tribune