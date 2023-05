Evenepoel versus Roglic: de gouden formule, Catalaanse fouten en een jaartje ouder

Remco Evenepoel en Primoz Roglic: zonder ongelukken vechten zij de komende 3 weken een beklijvend duel uit in de Ronde van Italië. Maar wie heeft nu een streepje voor? Aan de vooravond van de Giro blikken Renaat Schotte en José De Cauwer vooruit in De Tribune.

Vuelta-Giro-Tour. Remco Evenepoel schetste afgelopen winter nog eens de planning die was uitgetekend. Na zijn eindzege in de Vuelta gaat hij nu vol voor de roze trui in Italië, ook al heeft hij die ambitie de voorbije maanden nog niet echt luidop durven uit te spreken. "De lat ligt bijzonder hoog", ziet ook Renaat Schotte, onze reporter in Italië. "Hij houdt zelf de druk nog wat af in interviews, maar je kunt er niet naast kijken. Iedereen denkt alleen aan eindwinst gezien zijn status en prestaties." In aanloop naar de Vuelta schitterde Evenepoel in San Sebastian, voor deze Giro was hij imposant in Luik. "De voorbereiding is copy-paste. Dat is best straf, want het gebeurt nu op een ander moment in het seizoen." "En als het weer lukt, dan heeft hij de gouden formule te pakken voor de komende jaren."

Remco Evenepoel liet de concurrentie in Luik al zien dat hij in topvorm is.

Fouten of vergeefse pogingen?

In het voorjaar worden Mathieu van der Poel en Wout van Aert steevast in één adem genoemd, in deze periode van het jaar vormen Remco Evenepoel en Primoz Roglic een tweeling. Hun voorbereiding zag er wat anders uit: Roglic koerste enkel in Tirreno-Adriatico en Catalonië en paste bijvoorbeeld voor Luik. "Evenepoel zal fris genoeg zijn voor deze Giro", oordeelt Schotte. José De Cauwer: "Roglic is in se nog dieper moeten gaan in Tirreno en Catalonië. Daar lag al een eerste piek, want die koersen win je niet zomaar."

Remco Evenepoel en zijn ploeg hebben veel fouten gemaakt in Catalonië, maar ze hebben er anderzijds misschien ook uit geleerd.

In Catalonië kregen we al een voorproefje op wat er de komende weken (normaal) zal volgen: vrijwel elke dag gingen Roglic en Evenepoel met elkaar in de clinch. De Cauwer: "Evenepoel moet opletten dat hij niet dezelfde fouten maakt als in Catalonië. Hij heeft er veel gemaakt met zijn ploeg." "Maar hij heeft er anderzijds misschien ook enorm veel geleerd. Wat dan? Dat hij bergop niet 300 meter moet sprinten." Schotte is het niet eens met zijn cabinegezel. "Hij heeft er geen fouten gemaakt. Hij heeft gewoon geprobeerd om te winnen en moest iets doen." De Cauwer argumenteert: "Hij was beter dan Roglic, maar verloor de koers. Hij kan Roglic aan als hij begint waar hij moet beginnen. Hij vergaloppeerde zichzelf en dat zal er nu niet meer bij zijn." "Ik noem het vergeefse pogingen", sluit Schotte de discussie af. "Catalonië was een fantastische prelude op wat we nu hopelijk 3 weken te zien krijgen." "Ik hoop vooral op een strijd zonder pech en valpartijen. Roglic werd uit de Vuelta gekegeld en ik wil dat ze er nu allebei staan tot het einde, dat we in Rome weten wie de sterkste is na 3 weken."

BEKIJK: In Lo Port was Remco Evenepoel een beetje overmoedig in de slotfase

Een jaartje ouder

Wat die 3 weken betreft: de 3e week oogt angstaanjagend. Kan dat zware parcours ook verlammend werken? "Absoluut", knikt José De Cauwer. "De winst die je voordien geboekt hebt, zou plots niets meer kunnen voorstellen. Je kan aan de leiding staan terwijl je jezelf eigenlijk al in het verlies hebt gereden. Eén dag kan genoeg zijn om door het ijs te zakken." "En hoe zijn de weersomstandigheden op die hoogte? In mei zijn er nog altijd risico's." Die zijn er zeker, want momenteel worden verschillende Giro-reuzen nog omringd door sneeuwmuren die de passage hypothekeren. Slotsom: kan Evenepoel zijn Sloveense uitdager verslaan? "Ja", twijfelt Schotte geen seconde. "We weten dat al. Hij had het vorig jaar ook zonder die val in de Vuelta kunnen doen. Evenepoel is favoriet nummer 1." De Cauwer: "Evenepoel is een jaartje ouder, Roglic ook. Op een bepaald moment is zo'n jaartje ouder een positief element. In het verhaal van Evenepoel, in dit geval."

