Meteen in de roos, meteen in het roze: Remco Evenepoel is klasse apart in openingstijdrit Giro

Rit 1 in een notendop

Evenepoel maakt kipkap van de concurrentie

De Giro d'Italia van 2023 begon in een prachtig decor. Op een oude spoorbedding aan de kust van de Abruzzen mocht onze landgenoot Laurens Huys het pad effenen voor de rest van het peloton. Zuid-Afrikaans kampioen tijdrijden Stefan de Bod zat lang op de hot seat, tot ex-wereldkampioen Mads Pedersen een paar seconden van zijn tijd knabbelde.

Daarna was het de beurt aan de mannen van de Emiraten. Brandon McNulty nam over van Pedersen, maar moest wat later zijn Jay Vine voorlaten. Zijn maatje bij UAE was twee tellen rapper. Tussendoor lieten Laurens De Plus (INEOS) en Ilan Van Wilder (Quick-Step), luitenants van Geraint Thomas en Remco Evenepoel, puike tijden optekenen.

Stilaan druppelden de schaduwfavorieten op de eindzege binnen. Tao Geoghegan Hart (INEOS) en Joao Almeida (UAE) zetten een nieuwe maatstaf door onder de 22 minuten te duiken. En toen klonk er een kanonschot...

Remco Evenepoel schoot als een speer uit de startblokken en blies bij het eerste tussenpunt iedereen al weg. Zelfs Filippo Ganna, gebeeldhouwd op zijn fiets, kon de marstabel van de Belgische kampioen niet volgen. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) werd helemaal weggeblazen.

De verzamelde concurrentie hoopte dat Evenepoel te hard van stapel was gelopen en op de slothelling naar Ortona zou stilvallen. Ze kwamen bedrogen uit. Ganna strandde op 22 seconden, Roglic kreeg een gepeperde rekening van liefst 43 seconden gepresenteerd. Is dit voor Remco een eerste stap naar een roze trui in Rome?