Primoz Roglic is "tevreden" ondanks tikje: "Er zijn nog 20 dagen"

Primoz Roglic is nog altijd de regerende olympische kampioen tijdrijden, maar in de tijdrit naar Ortona moest de Sloveen wel 5 renners voor laten gaan, onder wie zijn grootste concurrent voor het klassement, Remco Evenepoel.

"Ik had natuurlijk liever voorsprong genomen op Evenepoel, maar het is oké. Ik ben tevreden over mijn prestatie. Ik heb mijn best gedaan."

Roglic weet met zijn ervaring dat één tijdritje op de eerste dag natuurlijk niet over een ronde van 3 weken beslist. "Er zijn nog 20 dagen. De snelste zal uiteindelijk winnen."

Of hij niet toch meer had verwacht van zijn tijdrit, probeert een journalist toch nog? "Ik had echt geen verwachtingen. Ik ben gelukkig."