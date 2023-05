Remco Evenepoel: "De verschillen zijn groter dan verwacht, dit is een superstart"

"Ik mocht zogezegd de roze trui nog niet nemen van jullie", opent een lichtjes geprikkelde Remco Evenepoel zijn interview met Sporza. "Maar als ik te traag had gereden, zou het ook niet goed geweest zijn."

"In de bus had ik gezegd dat ik 21'30" nodig zou hebben om te winnen. Het is uiteindelijk 21'18" geworden. Op voorhand spraken we ook over 15 seconden nemen op de klassementsmannen, maar de verschillen zijn groter dan verwacht."

"Ik ben supergelukkig, dit was het best denkbare resultaat. Ik had meteen het goeie ritme te pakken, had meteen de juiste focus. Ik zat in een goeie flow. Dit is een superstart."



In 1990 werd Napoli, net als dit seizoen, Italiaans kampioen én toen won Gianni Bugno als wereldkampioen de Giro door van start tot finish in het roze te rijden. "Goh, ja, als dat zo is, waarom niet?"

"Maar rit 4 nodigt al uit om het roze weg te geven aan een vluchter, net zoals Jumbo-Visma ook gedaan heeft in de Vuelta. Het is nog héél ver. Ze zeggen dat alle wegen naar Rome leiden, maar het zijn toch nog heel veel wegen."