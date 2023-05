Patrick Lefevere geniet: "Natuurlijk gaan we dit vieren. Waarom ben ik anders naar hier gekomen?"

Een geslaagde Giro kan manager Patrick Lefevere het nog niet noemen, maar een droomstart is het wel. "Ik heb de race op mijn iPhone gevolgd vanuit een bar hier in de buurt. Toen hij de finish naderde, ben ik wel naar hier gekomen."

De zege van Remco Evenepoel verbaasde Lefevere misschien niet helemaal, de grote verschillen met de concurrentie wel. "We weten dat het een fenomenale coureur is."

"Remco is een verzamelaar van truien. Twee jaar geleden lieten ze hem al even geloven dat hij het roze te pakken had, maar toen was het net niet. Nu is er geen discussie."

De concurrentie moet wel niet verwachten dat Soudal-Quick Step nu 3 weken lang de koers zal dragen. "Ik zie er misschien dom uit, maar ik ben het niet. Ineos en UAE zijn met verschillende kopmannen naar hier gekomen. Die zullen zeker verschillende kaarten willen spelen. We moeten nuchter blijven."

Over nuchter blijven gesproken, zal deze overwinning al meteen gevierd worden? "Absoluut! Waarom ben ik anders naar hier gekomen", lacht Lefevere.