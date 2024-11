Christophe Vandegoor ziet "hoogst ongewone" actie van Van Gils: "Lotto is hier wat slachtoffer van eigen succes"

"Het contract dat hij begin dit jaar had verlengd, beantwoordt nu ook niet meer aan iemand die kan meespelen om het podium in voorjaarsklassiekers. Daar wringt nu dus het schoentje."

"Maar nadien is hij bijzonder goed beginnen te rijden. Hij werd 3e in de Waalse Pijl, 4e in Luik en 3e in de Strade Bianche. Dus hij werd echt wel grof wild op de transfermarkt."

Nu krijgt Van Aert dus een opvolger. "Het heeft te maken met geld", duidt Vandegoor daarna de overstap van het goudhaantje. "In maart heeft Van Gils - een van de belangrijkste renners bij Lotto-Dstny - zijn contract verlengd volgens wat toen de juiste marktwaarde was, laat ik me vertellen."

Ik denk dat er paniek is in het Lotto-huishouden. En dat er overleg is op het allerhoogste niveau.

Ik denk dat er paniek is in het Lotto-huishouden. En dat er overleg is op het allerhoogste niveau.

En dus roken bepaalde makelaars kansen om het grote talent weg te snoepen bij Lotto-Dstny. "Op het einde van het seizoen zeggen die hem: "je fietst onder je marktwaarde.""

"Het probleem bij Lotto-Dstny is dat Dstny de optie niet heeft gelicht om door te gaan als sponsor. Lotto moet dus op de centen letten en heeft niet het geld in huis om meer te bieden."

"Ik heb zitten rondbellen, maar niemand neemt op", gaat Vandegoor verder. "Ik denk dus dat het paniek is in het Lotto-huishouden. En dat er overleg is op het allerhoogste niveau."

Want nogmaals: een contract opzeggen is zeker niet alledaags. "Het is eigenlijk een van de weinige gentleman's agreements in de koers. Maar je merkt dat Lotto wat slachtoffer is van zijn eigen succes, met jeugdproducten die heel goed zijn opgeleid."

Topploegen nemen die maar al te graag over. "Ik laat me vertellen dat Red Bull-Bora-Hansgrohe hem makkelijk kan binnenhalen. Zij liggen in polepositie", weet de commentator. Verzilveren ze die polepositie ook met de effectieve komst van het talent?