De laatste sprokkels: Van Aert "durft zo'n grote ster niet tegen te spreken", "topgeheim" bij Pogacar en de ezel van MVDP

Tadej Pogacar: "Mathieu is in de vorm van zijn leven"

Tadej Pogacar: "Het is een beetje frisjes, maar de sfeer is geweldig. De omstandigheden zijn perfect voor een typische koers op zondag. Het wordt een prachtige dag voor de renners en de fans."

"Of de tweede Kwaremont cruciaal is? Dat is topgeheim, daar kan ik niets over zeggen."

"Deze Mathieu van der Poel is misschien in de beste vorm van zijn leven. Het wordt lastig om hem te kloppen, maar ik voel me zelf ook goed. Al moet ik ook naar andere renners zoals Wout van Aert kijken."