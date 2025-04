Nog geen zekerheid over promotie: druk wordt ook Zulte Waregem te veel in Lokeren

Net als RWDM is ook Zulte Waregem bezweken onder de promotiestress. Een zege leverde een ticket voor de Jupiler Pro League op, maar in Lokeren liep Essevee tegen een 2-0-nederlaag aan. De kraker op de slotspeeldag tussen Zulte Waregem en RWDM wordt bepalend, maar La Louvière kan de lachende derde worden.

Essevee heeft thuis nog een laatste kans om - uitgerekend tegen RWDM - de promotie af te dwingen. La Louvière kan alvast de lachende derde worden, want bij een zege tegen Lommel is het altijd zeker van promotie.

Daar bracht Radja Nainggolan na de pauze verandering in. Hij zette Ntamack op weg naar doel: Ennio Van der Gouw had nog geen werk moeten opknappen, maar moest zich toch een tweede keer omdraaien. Wat Zulte Waregem nog probeerde, het bleef bij een 2-0-nederlaag.

Jelle Vossen baalde na het laatste fluitsignaal. "We wisten wat er op het spel stond en dan hoop je te winnen. Dit is heel zuur, maar het is een kwestie van de rug te rechten en allemaal als één blok te spelen."

Baart het zorgen dat Zulte Waregem twee matchen op een rij niet kon scoren? "We creëren de kansen, maar de bal gaat niet tegen de touwen. Hopelijk komt het goede gevoel vrijdag terug."

"Bij winst zijn we sowieso zeker van de titel. Het is nu heel frustrerend en irritant, maar we moeten snel de knop omdraaien. Voor eigen publiek kan het spoken in Waregem. Het heeft geen zin om negatief te blijven doen."