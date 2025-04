Opnieuw pech: Jenno Berckmoes loopt hersenschudding en hoofdblessure op bij zware val

Jenno Berckmoes ligt opnieuw in de lappenmand. De jonge Belg van Lotto moest het begin van het seizoen al missen door een bacterie en viel vandaag zwaar in de Ronde van Vlaanderen. Er was meteen al bloed aan zijn gezicht te zien en hij heeft ook een hersenschudding opgelopen.

Het is voorlopig niet het seizoen van Jenno Berckmoes.



Hij moest al een streep trekken door zijn begin van het seizoen door een bacterie in zijn lichaam. Hij moest zo zijn planning herzien en kwam opnieuw in actie in Milaan-Sanremo.



Bij afwezigheid van kopman Arnaud De Lie werd er bij Lotto dan ook gekeken naar Arjen Livyns en Berckmoes.



In Gent-Wevelgem spurtte Berckmoes naar de 8e plaats en er werd dan ook hoopvol uitgekeken naar de volgende koersen.



Maar in de Ronde van Vlaanderen liep het met nog 127 kilometer te gaan opnieuw mis voor Berckmoes. De 24-jarige Belg kwam zwaar ten val en meteen was duidelijk dat hij aan het hoofd geraakt was.



Na de koers kwam zijn ploeg Lotto met een update. "Jenno liep een hersenschudding, een hoofdblessure en meerdere schaafwonden op. Hij blijft momenteel in het ziekenhuis ter observatie."