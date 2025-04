Bekijk hoe Wout van Aert vaak aan de rekker hing, maar telkens terugvocht. Dit was de Ronde in 7 topmomenten

Dan toch Tadej Pogacar! Deze Ronde van Vlaanderen was er eentje om in te kaderen. Elke keer dat de wedstrijd in een definitieve plooi leek te vallen, keerden de gelosten weer terug. Even leek er een verrassing in de maak, maar dan was er toch die versmachtende uithaal van de wereldkampioen.