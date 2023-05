Starttijden openingstijdrit: Evenepoel (16.34 uur) gaat 1 minuut voor Roglic van start, debutant Huys opent het bal

176 renners passeren morgen 1 voor 1 de revue op het startpodium van de tijdrit.

Remco Evenepoel mag als laatste renner van Soudal-Quick Step het tijdritparcours aanvallen. De Giro-favoriet rolt van het startpodium om 16.34 uur.

Een minuut na Evenepoel is het de beurt aan zijn grote uitdager Primoz Roglic. Het is een indrukwekkende vier op een rij, want een minuut na Roglic vertrekt Stefan Küng. 60 seconden na de Zwitser is tijdritkanon Filippo Ganna aan zet.

Onze landgenoot Laurens Huys heeft de eer om als eerste van start te gaan om 13.50 uur. Alpecin-Deceuninck-Italiaan Stefano Oldani (vorig jaar ritwinnaar in de Giro) sluit de rij om 16.45 uur.