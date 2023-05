Giro-special: "Remco Evenepoel wint beter niet de openingstijdrit"

Luister naar de Giro-Special van De Tribune

Roze Remco of Roze Roglic? Je krijgt alle antwoorden in onze Giro-Special met Renaat en José. De tweestrijd tussen Roglic en Evenepoel toont zich ook in de jaren, aftellen en optellen. Derde hond Ineos is een ploeg zonder "knobheads", zo zegt de kopman. En die enorm lastige slotweek, die kan alles wat eraan voorafgaat verlammen. Net zoals een nieuwe coronagolf. "Maar vergelijken heeft geen zin", zo gaat het motto van José. Andiamo!