Nico Denz overleeft en vrolijkt de flauwe Giro van Bora-Hansgrohe op, snipperdag voor het peloton

Na gisteren is het weer Duitsland boven in de Giro: Nico Denz (Bora-Hansgrohe) heeft de 12e etappe gewonnen. De Duitser zag af op de klim in de finale, probeerde zijn 2 gezellen daarna sluw te lossen op het vlakke en won uiteindelijk in de sprint. In het peloton bleven de wapens op zak.