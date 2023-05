Ilan Van Wilder (6e) blijft "gefrustreerd" achter: "Het was ik tegen de wereld"

Bij de start op het middaguur klonk hij nog terneergeslagen, maar Ilan Van Wilder probeert er na de coronagolf binnen Soudal-Quick Step nog het beste van te maken in deze Giro. Hij trok ten aanval en eindigde op de 6e plaats in Rivoli. Dat resultaat stemde hem evenwel niet tevreden.

Ilan Van Wilder was een van de eerste aanvallers van de dag en trok een van de winnende krasloten. "Het was ik tegen de wereld vandaag", zuchtte de klimmer van Soudal - Quick Step echter aan de finish. "We zijn maar met z'n drieën in onze ploeg en ik zat alleen in de ontsnapping tegen veel ploegen met 2 of 3 mannetjes." "Er was geen samenwerking omdat de groep te groot was en voor de klim werd er aangevallen." "Ik was een jasje gaan halen en ik zag die groep vooruitrijden. Ik heb zoveel geprobeerd om weg te rijden, maar telkens werd alles toegereden." "Ze zaten altijd op mijn wiel. Waarschijnlijk omdat ze schrik hadden voor die klim, weet ik veel."

"Uiteindelijk heb ik de klim van beneden tot boven vol op kop gereden en kwam ik nog tot bij de achtervolgers." "Ik win hier de sprint, maar dat was het hoogst haalbare. Meer kon ik niet doen." "Met een mannetje meer was het een ander verhaal geweest. Ik zag ze nog komen in de sprint, maar ik dacht: "Jullie niet." Ik ben echt gefrustreerd over vandaag."

