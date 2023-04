Trainer van Evenepoel is gerust voor Giro: "Hij zit nu wel tegen de beste versie van Remco aan"

De demonstratie van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik stelde ook zijn trainer Koen Pelgrim gerust. "Het verschil met de rest was vrij groot. Dat is voor ons alleen maar mooi", lacht hij.

"Als we na zijn prestatie van zondag niet gerust zouden zijn, dan kunnen we dat nooit zijn. Maar dat is geen garantie dat de Giro vanzelfsprekend een succes zal worden."

Remco Evenepoel zit dus op schema om over twee weken aan de Giro te beginnen? "Ja, dat denk ik wel. Het grootste werk moet nu wel gedaan zijn. Nu nog dingen rechtzetten zou moeilijk zijn."

En toch gaat Evenepoel nog eens op stage, in een hoogtehotel in Spanje. "We willen vooral deze vorm aanhouden en nog wat aanscherpen. Maar veel zal er zeker niet meer bijkunnen."

"In een grote ronde moet je drie weken in vorm zijn daarom zijn we in de voorbereiding niet te kwistig met de intensiteit. We willen zijn basis zo breed mogelijk houden. En we zetten de hoogtestage ook zo dicht mogelijk tegen de Giro. Zo is hij in de derde week hopelijk nog zo goed mogelijk."

"Nu gaan we ook nog wel wat specifiek trainen met zijn tijdritfiets. Waar we nu zitten in Spanje hebben we iets meer mogelijkheden dan op Tenerife."