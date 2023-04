Na het imposante vertoon in Luik: "Is extra hoogtestage voor de Giro nog nodig voor Remco Evenepoel?"

"Thuis of in Spanje zitten zal nu nog weinig verschil maken"

Evenepoel vertoeft ondertussen weer in Spanje voor een nieuwe hoogtestage. In het hoogtehotel van ex-renner Aleksander Kolobnev wil hij nog enkele procentjes beter worden voor de Giro-start (op 6 mei).

"Dat zal allemaal wel goed berekend zijn door zijn performance-team. Maar ik stel me daar wel vragen bij", zegt Bakelants.

"Zondag heeft Remco een lastige Luik-Bastenaken-Luik in de regen gereden. Om dan direct door te reizen naar Spanje. Ik vind dat vrij riskant."

Bakelants zou het in de plaats van Evenepoel iets rustiger aan doen. "Ik vraag me af in welke mate het nog nodig is om nu nog op een gesimuleerde hoogte te gaan liggen. Dat zorgt voor extra stress."

"Ik heb tijdens mijn carrière vaak ondervonden dat meer doen niet altijd tot meer resultaat leidt."

Bakelants zag in Luik-Bastenaken-Luik dat Evenepoel dik in orde is. "Dat verdwijnt niet op enkele weken."

"Of Remco de komende week thuis blijft of in Spanje zit, dat zal volgens mij heel weinig verschil maken."