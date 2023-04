Patrick Lefevere looft zijn superkopman Evenepoel: "Hij is dit voorjaar maar 4 dagen thuis geweest"

"De balans van het voorjaar wordt pas na Luik-Bastenaken-Luik gemaakt."

Het is een leuze die Patrick Lefevere hoog in het vaandel draagt. Niet onterecht vanuit het oogpunt van zijn ploeg. Soudal - Quick Step kende niet het beste voorjaar, maar in Luik zorgde superkopman Remco Evenepoel dan toch nog voor een vette vis.

De kopman van de blauwe brigade rondde het uitstekend ploegenspel in Luik-Bastenaken-Luik autoritair af.

"Vorig jaar hadden we ook een moeilijk voorjaar, maar we staan hier nu wel weer. En opnieuw heeft Remco gewonnen", was Lefevere duidelijk.