Remco Evenepoel geniet van triomf in regenboogtrui: "Heb mooie foto om op te hangen in mijn kamer"

"Het was een zware koers door de kou en de regen de laatste uren", zegt Remco Evenepoel na zijn nieuwe triomf in Luik. Zijn stralende gezicht vertelt een ander verhaal.

"De wegen waren enorm glad. Op La Redoute slipte mijn achterwiel zelfs even weg. Daarna wist ik dat ik zo veel mogelijk tijd moest pakken en heb ik de koers in handen genomen. Dat was ook het plan, het verliep exact zoals ik wilde."

"Ik had niet verwacht dat Tom Pidcock zou lossen. Hij kwam nog terug op mijn wiel in de afdaling door zijn geweldige techniek. Daarna plaatste ik een tweede versnelling en kon ik consolideren en recht blijven, wat ook niet makkelijk was."

Het perfecte plan voerde Evenepoel niet alleen uit. "Mijn ploeg deed geweldig werk", strooit hij met lof voor Soudal - Quick Step. "We hebben de koers gecontroleerd, ondanks de aanvallen van Jumbo. Dit is een overwinning van het hele team."