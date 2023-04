Wat een nummer! Remco Evenepoel geeft regenboogtrui extra glans met nieuwe solo in Luik-Bastenaken-Luik

Luik-Bastenaken-Luik in een notendop:

Remco Evenepoel kwam, zag en overwon op bijna klak dezelfde manier als vorig jaar. Deze keer schudde de wereldkampioen een solo van 30 kilometer uit zijn dijen. Het voorjaar van Soudal-Quick Step is zo op de valreep weer gered. Verliezer van de dag: De onfortuinlijke Tadej Pogacar was op papier de grote uitdager van Evenepoel, maar kwam al na 84 kilometer zwaar ten val in een afdaling. De tweestrijd waar iedereen zich op verlekkerde, kwam er dus niet.





Pogacar valt vroeg weg, indrukwekkende Wolfpack

Het voorspelde titanenduel mocht nog voor de eerste televisiebeelden de prullenmand in. Tadej Pogacar smakte in een afdaling tegen het asfalt en liep daarbij breukjes op in zijn hand en pols. Een onemanshow van Remco Evenepoel stond toen al in de sterren geschreven. Luidde enkel nog de vraag: op welke helling zou Evenepoel alle kraantjes opendraaien?



Soudal-Quick Step rolde op een indrukwekkende manier de rode loper uit voor de wereldkampioen. Door beukwerk van Alaphilippe, Vervaeke en Van Wilder zat de tegenstand al piepedood voor La Redoute. Net voor de top kwam de voorspelde knal er van Evenepoel. Pidcock kon nog een kilometer mee in het zog van de titelverdediger, die de Brit daarna genadeloos achterliet. In een mum van tijd had Evenepoel een halve minuut voorsprong te pakken.

Evenepoel degradeert tegenstand, Pidcock best of the rest

Evenepoel had nog even een benauwd momentje toen hij in een gladde bocht zijn balans wat verloor. Daarna wachtte één lange triomftocht richting Luik. Zijn eerste zegefoto in de regenboogtrui en witte koersbroek is er eentje om in te kaderen. In de strijd voor de 2e plaats dartelde een beresterke Healy op de Roche-aux-Faucons weg met Pidcock en de Colombiaanse springveer Buitrago. Pidcock won het sprintje voor de 2e plaats, Buitrago mocht als 3e mee op het podium. Met Tiesj Benoot (7e) eindigde nog een 2e Belg in de top 10.