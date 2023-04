Zo rolde Soudal Quick Step de rode loper uit voor Evenepoel: "Hier zal hij vertrouwen uit putten"

Marijn Devries analyseert de prestatie vlak na de aankomst: "Natuurlijk heeft Quick Step best wat kritiek gehad tijdens dit voorjaar, maar vandaag hebben ze collectief de hele koers gedragen. Het was ook fijn om Alaphilippe weer vooraan te zien. Ik kan me voorstellen dat het ook voor hem prettig is, een jaar na zijn val in Luik."

"Ik denk dat Evenepoel er alleen maar vertrouwen uit kan putten. Dit blijft nu bovenaan staan. Ze hebben Luik gewonnen met de man waarmee ze wilden winnen."