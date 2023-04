Het onfortuinlijke koersverhaal van een anoniem Wolfpack: "Durf niet te ontkennen dat we enkel pech hadden"

Kettingproblemen, lekke banden en een stevige valpartij. Het zat een geplaagd Soudal - Quick Step opnieuw niet mee. Parijs-Roubaix moest de koers van de ommekeer worden, maar draaide (mede) door pech uit op een sisser. Het onfortuinlijke koersverhaal van The Wolfpack.

"Wat moet ik nog zeggen? Ik heb geen goesting, bel maar iemand anders." De woorden van Patrick Lefevere vatten het voorjaar van Soudal - Quick Step samen. Geplaagd door pech en renners die net niet hun topvorm vonden. Herinner u de uitval van Declercq in de Omloop, Alaphilippe die moest passen op de Poggio of Jakobsen die kettingproblemen had in de Scheldeprijs. Neen, echt gelukkig rijdt The Wolfpack niet rond. De grote ommekeer in een – tot nu toe een voor hun doen – anoniem voorjaar kwam er ook in Roubaix niet. Op die langverwachte podiumplek blijft het nog (even) wachten.

Beste resultaten in het voorjaar Omloop het Nieuwsblad Davide Ballerini (Ita) 6e Strade Bianche Andrea Baglioli (Ita) 30e Milaan-Sanremo Julian Alaphilippe (Fra) 11e Brugge-De Panne Yves Lampaert 3e E3 Saxo Classic Yves Lampaert 16e Gent-Wevelgem Tim Merlier 14e Dwars door Vlaanderen Davide Ballerini (Ita) 7e Ronde van Vlaanderen Kasper Asgreen (Den) 7e

Niet enkel pech de schuldige

Parijs-Roubaix werd alweer een rotdag om snel te vergeten. Met Tim Merlier en Yves Lampaert op plaatsen 23 en 24 vielen de resultaten nog maar eens ferm tegen. Maar op de kasseien was het een slijtageslag die leidde tot valpartijen, lekke banden en DNF's voor Asgreen, Ballerini en Van Lerberghe. Manager Wilfried Peeters somt de malaise op: "Op de eerste kasseistrook blokkeerde Kasper Asgreen zijn derailleur, Ballerini en Sénéchal reden lek op de tweede strook, waar ook Van Lerberghe viel." Dus was de ploeg op achtervolgen aangewezen. "Ondertussen reed Asgreen nog eens lek en niet veel later viel hij in het Bos van Wallers."

Na twee stroken zaten we nog met twee renners in koers. Yves Lampaert

Het werd al snel duidelijk: de ploeg werd op achtervolgen aangewezen. "We holden de hele dag achter de feiten aan", jammert Peeters. "En we zijn nooit in koers geweest." Aan de motivatie en voorbereiding zal het niet gelegen hebben. "Maar ik durf niet alleen te ontkennen dat er enkel pech mee gemoeid was. Als je vooraan de koers zit, heb je minder kans op ongelukken en valpartijen..." Ach, het mocht duidelijk opnieuw niet zijn. "Na twee stroken zaten we nog met twee renners in koers", schudt ook Yves Lampaert zijn hoofd. Zijn foto na de finish zegt meer dan duizend woorden.

Breek de spiraal