Was de fatale lekke band bij Van Aert te vermijden? "Wout riep en het was al te laat"

"We reden wél tubeless", zucht ploegleider Maarten Wynants enkele uren na de race. "Met dezelfde setting als Alpecin-Deceuninck. Wout kon ook nog even doorrijden, maar op een bepaald moment moet je een moeilijke keuze maken."

Bij Van Aert was doorrijden duidelijk geen optie meer. Wynants zag het vanop de eerste rij gebeuren: "Ik zag zijn achterwiel wat wegslippen in de bocht en vreesde meteen het ergste. Toen Wout het in zijn oortje riep, was het al te laat."

Vier lekke banden

Ook toen reden kopmannen Wout van Aert en Christophe Laporte lek. Maar dat er een structureel probleem is met het materiaal in Roubaix? Daar willen ze bij Jumbo-Visma niet van weten.

"We hebben in totaal vier lekke banden gehad", telde Wynants. "Dat zijn er véél minder dan vorig jaar. Alleen hadden we er nu twee op een cruciaal moment ... Brute pech dus. Dit viel simpelweg niet te voorkomen."

En dus eindigt Jumbo-Visma het Vlaamse luik met vijf zeges, maar zonder monument. Nochtans oordeelde de ploeg dat het voorjaar "niet geslaagd was zonder monument".

"Op die uitspraak worden we nu natuurlijk gepakt", beseft Wynants.

"We hebben een mooie grote taart gebakken, maar er staat geen kers op. Al mogen we niet vergeten dat Wout zijn minste resultaat máár een 4e plek (in de Ronde, red.) was. Die vijf overwinningen vervallen ook niet in het niets, hé. Het mocht gisteren gewoon niet zijn."

Die vervloekte lekke band toch ...