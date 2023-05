Primoz Roglic ziet weer "grande casino": "We willen het leven van Evenepoel lastig maken"

"En we zijn blij met de ploegmaats die hier zijn. We doen het met wie kan koersen en voor de rest moet je ook wat geluk hebben om gezond te blijven."

"Het is niet wat je wenst, maar we gaan ermee om en we zoeken oplossingen. We dragen zo goed mogelijk zorg voor onszelf."

Roglic sprak in de Giro van 2019 over een zottenkot na een val, deze keer is de uitdrukking op zijn plaats na het derde coronageval binnen zijn ploeg deze week: Jos van Emden haakt af.

Een spraakwaterval wordt hij nooit, maar ontspannen oogde de Sloveen wel. Op de vraag of hij een andere rijder is dan in de Giro van 2019, pikte hij snel in.

"Zoals wijn: hoe ouder, hoe beter, hé", glimlachte de 33-jarige Roglic. "Je wordt ouder, je wordt wijzer en je hebt meer ervaring."

Die ervaring zal hij mee moeten uitspelen tegen Remco Evenepoel. "Hij is in supervorm, kijk maar naar Luik."

"We proberen zijn leven wat lastiger te maken richting Rome, maar het is niet slechts een gevecht tussen hem en mezelf. Hier staan veel kampioenen aan de start."

Voor de rest liet Roglic zoals gewoonlijk amper in zijn kaarten kijken. "Ik moet gewoon elke dag wat sneller zijn aan de finish dan Evenepoel. Het is geen wetenschap, hé."

Of een tijdrit op de voorlaatste dag nare herinneringen oproept (denk aan La Planche des Belles Filles in de Tour van 2020 ), daar ging hij niet op in. "Ik zal gewoon zo snel mogelijk fietsen. Zo simpel is het."

Een kijkersvraag - wil je na de Giro een biertje drinken met Evenepoel - lokte een glimlach uit. "Ja, waarom niet?"